Puntomagazine.it - Ultima Generazione, Roma: condannato a 4 mesi per violazione del foglio di via

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mentre il bilancio dei morti in Spagna sale a 51, i manifestanti nonviolenti vengono condannati30 ottobre 2024- È tragicamente ironica la coincidenza tra le alluvioni mortali in Spagna e la condanna di 4di arresto per Davide, manifestante nonviolento diche il 4 maggio ha partecipato insieme ad altre sei persone all’azione per il blocco stradale in via del Tritone per richiamare l’attenzione alla crisi climatica. Gli eventi estremi che oggi hanno devastato la Spagna e ieri l’Emiliagna, le Marche, la Sicilia e altre regioni non sono frutto del ‘maltempo’, ma la conseguenza prevedibile di trent’anni di avvertimenti ignorati. E oggi, non solo questo governo rifiuta di agire per proteggere le nostre vite, ma reprime chiunque osi alzare la voce per denunciare questo pericolo.