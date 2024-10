“Ue impreparata in caso di guerra”: l’allarme nel report commissionato da von der Leyen. “Insegnare ai cittadini a sopravvivere 72 ore” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Europa non è pronta a rispondere a scenari di crisi, in particolar modo ad attacchi militari nei confronti di un Paese membro. Le soluzioni? Produzione massiccia di armi, maggiore autonomia europea nel campo della Difesa e dell’intelligence, preparazione della popolazione a situazioni di emergenza e promozione tra i giovani della carriera militare. L’atteso report sulla Difesa europea stilato dall’ex primo ministro finlandese Sauli Niinistö, incaricato a marzo da Ursula von der Leyen di redigere il documento, non nasconde la totale mancanza di preparazione dell’Unione a una risposta ad attacchi da Paesi terzi. Ilfattoquotidiano.it - “Ue impreparata in caso di guerra”: l’allarme nel report commissionato da von der Leyen. “Insegnare ai cittadini a sopravvivere 72 ore” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Europa non è pronta a rispondere a scenari di crisi, in particolar modo ad attacchi militari nei confronti di un Paese membro. Le soluzioni? Produzione massiccia di armi, maggiore autonomia europea nel campo della Difesa e dell’intelligence, preparazione della popolazione a situazioni di emergenza e promozione tra i giovani della carriera militare. L’attesosulla Difesa europea stilato dall’ex primo ministro finlandese Sauli Niinistö, incaricato a marzo da Ursula von derdi redigere il documento, non nasconde la totale mancanza di preparazione dell’Unione a una risposta ad attacchi da Paesi terzi.

L’Europa non è pronta a rispondere a scenari di crisi, in particolar modo ad attacchi militari nei confronti di un Paese membro. Le soluzioni? Produzione massiccia di armi, maggiore autonomia europea ...

Presentato il report su difesa e sicurezza affidato da von der Leyen all’ex presidente finlandese Niinisto, il quale cita esplicitamente il rapporto Draghi e ...

Il presidente ucraino vola a Bruxelles, dove incontrerà anche i ministro della Difesa della Nato, costringeremo Mosca alla pace ...

La crisi dell’ordine internazionale liberale, cioè del mondo in cui noi occidentali siamo vissuti dopo la fine della Seconda guerra mondiale, ha colto l’Europa impreparata ... e multilaterale in cui l ...