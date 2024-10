Trump minaccia dazi contro l’Ue che non importa abbastanza dagli Usa: “Pagherà un prezzo elevato” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Unione europea non importa abbastanza dagli Stati Uniti, secondo l’ex presidente e attuale candidato repubblicano alle elezioni del prossimo 5 novembre Donald Trump, che ha minacciato i Paesi del Vecchio continente: “Dovranno pagare un prezzo elevato”. “Vi diro’ una cosa, l’Unione europea sembra così carina, così adorabile, vero? Tutti i bei Paesini europei che si uniscono”, ha dichiarato il magnate newyorkese durante il comizio tenuto ieri (nella notte italiana) ad Allentown, in Pennsylvania, rilanciando il “Trump reciprocal trade act”. “Non comprano le nostre auto. Non comprano i nostri prodotti agricoli. Vendono milioni e milioni di auto negli Stati Uniti. No, no, no, dovranno pagare un prezzo elevato”, ha promesso. Tpi.it - Trump minaccia dazi contro l’Ue che non importa abbastanza dagli Usa: “Pagherà un prezzo elevato” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Unione europea nonStati Uniti, secondo l’ex presidente e attuale candidato repubblicano alle elezioni del prossimo 5 novembre Donald, che hato i Paesi del Vecchio continente: “Dovranno pagare un”. “Vi diro’ una cosa, l’Unione europea sembra così carina, così adorabile, vero? Tutti i bei Paesini europei che si uniscono”, ha dichiarato il magnate newyorkese durante il comizio tenuto ieri (nella notte italiana) ad Allentown, in Pennsylvania, rilanciando il “reciprocal trade act”. “Non comprano le nostre auto. Non comprano i nostri prodotti agricoli. Vendono milioni e milioni di auto negli Stati Uniti. No, no, no, dovranno pagare un”, ha promesso.

