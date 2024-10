Trump avverte l’Europa: pagherete un “prezzo elevato” con i dazi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ex presidente americano Donald Trump avverte che l’Europa pagherà un “prezzo elevato” con i dazi a causa della mancanza di acquisto dalle esportazioni americane. Trump avverte che l’Europa pagherà un “prezzo elevato” con i dazi L’ex presidente americano Donald Trump ha affermato che, se venisse eletto, l’Unione Europea dovrebbe “pagare un prezzo elevato” per non Periodicodaily.com - Trump avverte l’Europa: pagherete un “prezzo elevato” con i dazi Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ex presidente americano Donaldchepagherà un “” con ia causa della mancanza di acquisto dalle esportazioni americane.chepagherà un “” con iL’ex presidente americano Donaldha affermato che, se venisse eletto, l’Unione Europea dovrebbe “pagare un” per non

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Usa: Trump avverte presidente Iran Rouhani, attento; Leggi >>>

Vince Trump e finisce la deterrenza Usa in Europa: cosa può succedere?

(ilfattoquotidiano.it)

Trump spiega che l’Europa non lo riguarda: la deterrenza Usa in Europa non c’è più. Ciò pone gli inglesi e francesi di fronte a una scelta: ...

La rielezione di Donald Trump potrebbe far impennare l’inflazione, avverte Subran, capo economista di Allianz

(msn.com)

ma ha avvertito che diventerà negativo a medio termine “se ci sarà una crisi di boom”. Inoltre, si aspetta che un governo Trump sia negativo per l’Europa “fin dal primo giorno”.

La probabile vittoria di Trump incute timori all'Ue: possibili i tagli ai fondi all'Ucraina

(it.euronews.com)

La campagna elettorale negli Stati Uniti si avvia alla fine. La probabile rielezione del candidato repubblicano Donald Trump incute timore all'Unione europea. La risposta alla guerra in Ucraina potreb ...

Presidenziali Usa: Trump contro Harris, e l’Europa nel mezzo

(eunews.it)

A Bruxelles, la vittoria di Donald Trump è vissuta come un pericolo da scongiurare a ... Quali potrebbero essere dunque i risvolti per l’Europa (e soprattutto l’Ue) nel caso di una vittoria dell’uno o ...