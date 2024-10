Triestina-Albinoleffe oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Triestina-Albinoleffe, match valido per la dodicesima giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Gli alabardati del nuovo allenatore Pep Clotet devono assolutamente cambiare marcia dopo un avvio di campionato da incubo, fatto di 8 sconfitte e 2 pareggi e una sola vittoria alla prima giornata. Ruolino di marcia terribile che li colloca da soli all’ultimo posto della graduatoria con 4 punti. I bergamaschi occupano invece la 12esima piazza con 13 punti, ma dovranno stare attenti a non sottovalutare un avversario alla disperata ricerca di una rivalsa. Triestina-Albinoleffe: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la dodicesima giornata del girone A di/2025. Gli alabardati del nuovo allenatore Pep Clotet devono assolutamente cambiare marcia dopo un avvio di campionato da incubo, fatto di 8 sconfitte e 2 pareggi e una sola vittoria alla prima giornata. Ruolino di marcia terribile che li colloca da soli all’ultimo posto della graduatoria con 4 punti. I bergamaschi occupano invece la 12esima piazza con 13 punti, ma dovranno stare attenti a non sottovalutare un avversario alla disperata ricerca di una rivalsa.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 255 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.

