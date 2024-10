Tragedia a Valencia: almeno 95 morti per le forti inondazioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono almeno 95 i morti causati dalle inondazioni che hanno colpito Valencia e i suoi dintorni. Lo hanno reso noto i soccorritori secondo quanto riportano i media locali. Le vittime registrate a Valencia sono 92, una nella provincia di Malaga e due in Castilla-La-Mancha. È pesantissimo il bilancio dell’alluvione che ha colpito la Spagna nelle ultime ore: i morti sono almeno 95 nella provincia di Valencia e nelle vicine regioni di Castiglia-La Mancia e Malaga, secondo i dati ufficiali diffusi dalle autorità . Si tratta di un bilancio non definitivo, destinato ad aggravarsi, dal momento che sono numerose le persone ancora disperse. Al momento il governo spagnolo “non può fornire dati ufficiali sui dispersi”, il che “dimostra la tremenda grandezza di questa Tragedia”. La Farnesina ha fatto sapere che non ci sono italiani tra le vittime. Metropolitanmagazine.it - Tragedia a Valencia: almeno 95 morti per le forti inondazioni Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono95 icausati dalleche hanno colpitoe i suoi dintorni. Lo hanno reso noto i soccorritori secondo quanto riportano i media locali. Le vittime registrate asono 92, una nella provincia di Malaga e due in Castilla-La-Mancha. È pesantissimo il bilancio dell’alluvione che ha colpito la Spagna nelle ultime ore: isono95 nella provincia die nelle vicine regioni di Castiglia-La Mancia e Malaga, secondo i dati ufficiali diffusi dalle autorità . Si tratta di un bilancio non definitivo, destinato ad aggravarsi, dal momento che sono numerose le persone ancora disperse. Al momento il governo spagnolo “non può fornire dati ufficiali sui dispersi”, il che “dimostra la tremenda grandezza di questa”. La Farnesina ha fatto sapere che non ci sono italiani tra le vittime.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Disastro a73 morti, molti dispersi: in 8 ore la pioggia di un anno - Sale a 73 il numero dei morti, un bilancio provvisorio per via delle decine di dispersi;70 morti per l'alluvione: il club chiede il rinvio del match contro il Real Madrid; Alluvione in Spagna, piogge torrenziali a95 vittime; Alluvione in Spagna, nella provincia di70 morti. Sánchez: “L’emergenza non è finita”. Allerta massima a Barcellona; Spagna, decine di morti e devastazione aprovocati dal maltempo; Alluvione in Spagna, 73 morti e decine di dispersi: ain 8 ore la pioggia di un anno. L'emergenza si sposta in Andalusia; Leggi >>>

Alluvione Valencia: già quattro partite rinviate, danni al circuito Tomo di MotoGP e Gran Premio a rischio

(sport.virgilio.it)

Alluvione di Valencia, lo sport si ferma. Valencia-Real Madrid in forte dubbio, mentre il circuito Ricardo Tomo di MotoGP ha subito ingenti danni: salta il GP?

Alluvione a Valencia: oltre 70 morti, anche bambini. Centinaia di intrappolati (VIDEO)

(msn.com)

AGI - È emergenza infinita in Spagna, dove lo stesso premier, Pedro Sanchez, ha annunciato che una nuova ondata di maltempo è attesa sulle regioni devastate dalle alluvioni delle ultime ore. Lo strari ...

Tragedia in Spagna: più di 70 morti per le piogge torrenziali

(giornaletrentino.it)

ROMA. Almeno 73 persone - 70 a Valencia, due in Castilla-La Mancha e una nella provincia di Malaga - sono morte, molte sono disperse e i danni sono incalcolabili a causa delle inondazioni torrenziali ...

Tragedia in Spagna: almeno 62 vittime a causa dell'alluvione a Valencia

(41esimoparallelo.it)

Una notte di devastazione, con intere aree isolate e migliaia di persone senza elettricità. Autorità in allerta mentre la tempesta continua ...