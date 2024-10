Game-experience.it - The Sims 4 Vita & Morte Expansion Pack, EA celebra Halloween con l’uscita del nuovo Pack

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Domani, 31 ottobre, EA e Maxis pubblicheranno Theper PC tramite l’EA app, per Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One giusto in tempo per la notte più spettrale dell’anno! Dopo l’annuncio delle scorse settimane, questo, tuffati in Theper svelare i segreti di unapiù appagante per i, nonché per esplorare l’aldilà attraverso lo scenario inquietante di Ravenwood, dove tre quartieri distinti conservano i propri legami con l’enigmatico passaggio tra lae ciò che viene dopo Questa vigilia di Ognissanti vi invitiamo a svelare il segreto di unapiù appagante per ie a esplorare l’aldilà con The