Super premio a Cucinelli e arriva anche un docufilm diretto da Tornatore

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Perugia, 30 ottobre 2024 - L'imprenditore del cachemire Brunelloieri sera a New York ha ricevuto il "Wwd John B. Fairchild Honor", ilalla carriera assegnato ogni anno dal quotidiano americano Women's Wear Daily, tra le più influenti pubblicazioni di moda. L'edizione 2024 del, come ha sottolineato a Casa Cipriani James Fallon (Chief Content Officer Wwd and Fairchild Media Group), è stata assegnata a Brunelloin considerazione del "continuo successo della sua azienda, delle innovazioni via via attuate e della costante attenzione alla maestria, alla creatività, all'artigianalità, esclusività e alla dignità dell'uomo"; nonché dell' impegno filantropico coltivato nel tempo dall'impresa di Solomeo (Perugia). "Uncosì prestigioso, assegnato negli anni a così illustri stilisti del panorama mondiale della Moda, mi onora nel profondo dell’anima.