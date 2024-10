Smart grid: è qui il futuro della mobilità urbana (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Da qualche anno la Toscana ha deciso di puntare sul rafforzamento dello Smart grid, un insieme di reti elettriche e di tecnologie che, grazie allo scambio di informazioni, permette di gestire e monitorare la distribuzione di energia elettrica da tutte le fonti di produzione e soddisfare le diverse richieste di elettricità degli utenti collegati, siano essi produttori o consumatori, in modo efficiente, razionale e sicuro. L’investimento si compone di due linee progettuali: la prima mira a incrementare la capacità di rete di ospitare ed integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili; la seconda concerne l’aumento di potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici (ad esempio mobilità elettrica, riscaldamento con pompe di calore) per almeno un milione e mezzo di abitanti. Quotidiano.net - Smart grid: è qui il futuro della mobilità urbana Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Da qualche anno la Toscana ha deciso di puntare sul rafforzamento dello, un insieme di reti elettriche e di tecnologie che, grazie allo scambio di informazioni, permette di gestire e monitorare la distribuzione di energia elettrica da tutte le fonti di produzione e soddisfare le diverse richieste di elettricità degli utenti collegati, siano essi produttori o consumatori, in modo efficiente, razionale e sicuro. L’investimento si compone di due linee progettuali: la prima mira a incrementare la capacità di rete di ospitare ed integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili; la seconda concerne l’aumento di potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici (ad esempioelettrica, riscaldamento con pompe di calore) per almeno un milione e mezzo di abitanti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Smart Grids: il futuro delle reti elettriche intelligenti; Tecnologie smart grid: lo stato dell’arte dell’innovazione; Smart city e lavoro, 125 nuove professioni per le città del futuro; Smart grid e ricerca: i progetti dell’Europa per le reti intelligenti; Smart Energy: cos'è e quali soluzioni propone; Presentato il progetto “Smart Grid Roiano”: il primo passo per la realizzazione della città del futuro; Leggi >>>

Pianificazione Urbana e Smart Cities: L'Innovazione per le Città del Futuro

(dailyexpress.it)

Ad esempio, molte Smart Cities utilizzano reti intelligenti per la distribuzione dell'energia (smart grids), che permettono una gestione ... e di responsabilità verso la città. Sfide per il Futuro ...

Schneider Electric lancia a ENLIT 2024 nuove soluzioni smart grid

(rinnovabili.it)

Schneider Electric presenta a Enlit Europe 2024 le sue innovazioni digitali per l’energia che aumentano l’affidabilità delle reti.

Schneider Electric lancia a ENLIT 2024 nuove soluzioni smart grid per rafforzare la resilienza e la flessibilità e gestire le esigenze Net-Zero

(padovanews.it)

Evoluzione delle sottostazioni virtuali di Schneider Electric: In qualità di membro della Edge for Smart Secondary Substation Systems ... Soluzioni digital grid per un futuro sostenibile: Schneider ...

Il futuro è già qui: infotainment e connettività. Due aspetti delle auto moderne dei quali non possiamo più fare a meno

(msn.com)

Video Smart grid Video Smart grid

le Smart Cities, per avere informazioni sul traffico e sulla mobilità in generale. E qui lo scenario si divide fra chi giudica questi sistemi troppo invasivi ipotizzando un futuro simile a quello ...