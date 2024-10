Serie C, 12esimo turno: spicca Trapani-Avellino, la capolista Benevento in campo domani (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrenderà il via oggi con i primi due anticipi il 12esimo turno di campionato nel girone C di Serie C. Sfida d’alta quota alle 15 tra Picerno (17) e Giugliano (17), ma tutte le attenzioni questa sera saranno per il big match Trapani (18)-Avellino (19), due tra le favorite per la vittoria del campionato. Gli irpini sono reduci da cinque vittorie di fila che hanno permesso alla compagine di mister Biancolino di risalire la classifica fino all’attuale terzo posto mentre i siciliani nell’ultimo turno hanno rimediato un beffardo 2-2 sul campo del Monopoli dopo essere stati in vantaggio di due reti fino al novantesimo. domani, poi, le altre 8 gare in programma con la capolista Benevento (25) impegnata nella difficile trasferta di Crotone. Anteprima24.it - Serie C, 12esimo turno: spicca Trapani-Avellino, la capolista Benevento in campo domani Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrenderà il via oggi con i primi due anticipi ildi campionato nel girone C diC. Sfida d’alta quota alle 15 tra Picerno (17) e Giugliano (17), ma tutte le attenzioni questa sera saranno per il big match(18)-(19), due tra le favorite per la vittoria del campionato. Gli irpini sono reduci da cinque vittorie di fila che hanno permesso alla compagine di mister Biancolino di risalire la classifica fino all’attuale terzo posto mentre i siciliani nell’ultimohanno rimediato un beffardo 2-2 suldel Monopoli dopo essere stati in vantaggio di due reti fino al novantesimo., poi, le altre 8 gare in programma con la(25) impegnata nella difficile trasferta di Crotone.

