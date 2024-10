Oasport.it - Sci alpino, la storica tripletta della Norvegia a Sölden è un episodio o l’ennesimo segno dell’eccellenza scandinava?

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Chi segue assiduamente le discipline nordiche (biathlon, sci di fondo, salto con gli sci e combinata) è avvezzo a vedere triplette norvegesi, soprattutto quando gli sci in questione sono da langrenn, come chiamano il fondo da quelle parti. Cionondimeno, il Paese scandinavo ha firmato un hat-trick anche a, nello sci. Orbene, se si vuole avere uno sguardo a tutto tondo sugli sport invernali, non si può non ritornare su quanto accaduto domenica 27 ottobre, dove peraltro gli atleti nati inhanno monopolizzato le prime quattro posizioni. Difatti Lucas Pinheiro Braathen si è attestato al 4° posto, però il nordico ormai difende i colori del Brasile, terra di nascitamadre. Dunque, conta sì, ma fino a un certo punto. Dimentichiamoci momentaneamentesostanza, restiamo sulla forma.