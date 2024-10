San Giuliano Terme, approvata graduatoria provvisoria contributo pacchetto scuola (Di mercoledì 30 ottobre 2024) San Giuliano Terme, 30 ottobre 2024 - Il comune di San Giuliano Terme ha approvato la graduatoria provvisoria per il contributo al pacchetto scuola per l'anno scolastico 2024-2025, a seguito del bando regionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie residenti in Toscana, a sostegno delle spese scolastiche documentate come libri, materiale scolastico e servizi (gite, uscite scolastiche, trasporto casa-scuola). I beneficiari, informa il Comune, sono tenuti a conservare la documentazione attestante le spese scolastiche sostenute per l'anno scolastico 2024-2025 obbligatoriamente e a produrle su richiesta dell'ufficio Servizi educativi e scolastici per i controlli previsti. Lanazione.it - San Giuliano Terme, approvata graduatoria provvisoria contributo pacchetto scuola Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) San, 30 ottobre 2024 - Il comune di Sanha approvato laper ilalper l'anno scolastico 2024-2025, a seguito del bando regionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie residenti in Toscana, a sostegno delle spese scolastiche documentate come libri, materiale scolastico e servizi (gite, uscite scolastiche, trasporto casa-). I beneficiari, informa il Comune, sono tenuti a conservare la documentazione attestante le spese scolastiche sostenute per l'anno scolastico 2024-2025 obbligatoriamente e a produrle su richiesta dell'ufficio Servizi educativi e scolastici per i controlli previsti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Consiglio comunale, approvata all’unanimità la convenzione per l’esercizio associato di funzioni in materia di valorizzazione del Cammino di San Jacopo in Toscana; La sfida al razzismo. Murales a San Giuliano ispirato a Paola Egonu: "Stop discriminazione"; Rigenerazione urbana e sostenibilità : la nuova sede della Croce Rossa sorgerà a Pontasserchio; Piazza Giovanni XXIII, vinto il bando regionale; Mattarella concede il titolo di città ; Nuova sede per la Croce Rossa Italiana; Leggi >>>

San Giuliano Terme : avvio assistenza attraversamenti scolastici

(msn.com)

San Giuliano Terme, 28 ottobre 2024 - Ha preso il via, oggi, l'attività di assistenza all'attraversamento scolastico, realizzata grazie a una convenzione tra il Comune di San Giuliano Terme e alcune r ...

Cimiteri di San Giuliano terme: punto sui lavori

(gonews.it)

Proseguono gli investimenti dell’Amministrazione comunale di San Giuliano Terme per l’ampliamento e la manutenzione, ordinaria e straordinaria delle ...

San Giuliano Terme

(gonews.it)

Taglio del nastro al centro polifunzionale “Barbara Capovani” di Orzignano. L’edificio inaugurato oggi è stato recuperato dall’ex materna della frazione sangiulianese: dopo la fine dei ...

Previsioni Meteo San Giuliano Terme Oggi

(3bmeteo.com)

A San Giuliano Terme oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di ...