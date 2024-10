Saluto fascista a scuola, punizione “educativa” per due studenti: 10 giorni di sospensione e la lettura obbligatoria di Calvino, Vittorini e Scurati (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due studenti di un liceo di Roma sono stati immortalati in una foto mentre eseguivano il Saluto romano in classe, davanti a uno striscione della loro lista studentesca. L'articolo Saluto fascista a scuola, punizione “educativa” per due studenti: 10 giorni di sospensione e la lettura obbligatoria di Calvino, Vittorini e Scurati . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Duedi un liceo di Roma sono stati immortalati in una foto mentre eseguivano ilromano in classe, davanti a uno striscione della loro lista studentesca. L'articolo” per due: 10die ladi

Saluti romani in classe, puniti gli studenti del liceo Montessori: “Ora ascolteranno il discorso di Scurati sul fascismo”

Gli alunni sono stati anche sospesi per 10 giorni e leggeranno Calvino, Vittorni e Cassola. Ma uno dei due, candidato nella lista di destra ...

Saluto romano a scuola, la foto di due alunni in classe con maglia nera e braccio teso è virale: avviata indagine

Choc in un liceo di Roma: due studenti hanno fatto una foto con il braccio alzato, a simulare il saluto romano davanti a uno striscione realizzato che recita: “Prendi nota, prendi atto, è ora di risca ...

Saluto fascista in un liceo di Roma, la preside convoca gli studenti. Il collettivo: “Non è un caso isolato”

Le braccia tese, le magliette nere e uno striscione: “Prendi nota, prendi atto. È ora di un riscatto”. Tornano i saluti fascisti a scuola e questa volta è avvenuto al Liceo Maria Montessori di Roma, c ...

Saluti romani: dopo la Cassazione, assolti a Milano

Tutti assolti ieri in corte d'Appello gli imputati per un episodio di saluti romani durante la commemorazione di Sergio Ramelli nel 2016. La Quinta sezione penale ha sigillato così il caso, dopo che ...