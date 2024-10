Metropolitanmagazine.it - Riccardo Schicchi, chi era l’ex marito di Eva Henger: “È stato tutto per me”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), exdi Eva, è originario della Sicilia, classe 1953, èun celebre regista e fotografo, attivo sopratnel settore della pornografia e dello spettacolo, nonché uno stimato imprenditore e fondatore di alcune agenzie. Fu proprio lui a spianare la strada di Evaverso il successo, ingaggiandola inizialmente nell’agenzia Blue Angels, di cui era co-fondatore, con alcuni lavori pubblicitari e da modella. L’attrice realizzò con lui i suoi primi lavori senza veli, posando per un servizio fotografico per Playmen nei primi anni ’90, per poi trasferirsi con il fotografo in Italia ed esibirsi in alcuni locali lap dance e nei locali dell’agenzia Diva Futura, di cui il produttore era co-fondatore.