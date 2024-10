Quote scudetto Serie A: nonostante la fuga Napoli, Inter ancora favorita (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Quote scudetto Serie A. Il Napoli ha conquistato quattro vittorie consecutive, consolidando così la sua posizione di leadership nella classifica di Serie A, con un vantaggio di quattro punti sull’Inter. La squadra partenopea sta dimostrando di essere molto seria nel suo obiettivo di contendere il titolo, approfittando del pareggio tra Inter e Juventus. Questo risultato ha permesso al Napoli di allungare il proprio margine in vetta. Quote scudetto: Inter ancora favorita per la vittoria finale La quota per la conquista dello scudetto, che all’inizio della stagione era fissata a 5,50, si è drasticamente ridotta, oscillando ora tra 3,25 e 3,50. Tuttavia, nonostante questo miglioramento, il Napoli non riesce ancora a superare l’Inter, che continua a essere considerata la principale favorita per il titolo, con una quota di circa 1,80 su bet365. Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)A. Ilha conquistato quattro vittorie consecutive, consolidando così la sua posizione di leadership nella classifica diA, con un vantaggio di quattro punti sull’. La squadra partenopea sta dimostrando di essere molto seria nel suo obiettivo di contendere il titolo, approfittando del pareggio trae Juventus. Questo risultato ha permesso aldi allungare il proprio margine in vetta.per la vittoria finale La quota per la conquista dello, che all’inizio della stagione era fissata a 5,50, si è drasticamente ridotta, oscillando ora tra 3,25 e 3,50. Tuttavia,questo miglioramento, ilnon riescea superare l’, che continua a essere considerata la principaleper il titolo, con una quota di circa 1,80 su bet365.

