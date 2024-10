Processo vaticano quello del cardinale Becciu fu peculato senza finalità di lucro | le motivazioni della sentenza

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stata confermata l’accusa dia danno delAngelo, pur «di». Lo si apprende dalledepositate dal Tribunale: in totale 819 pagine che ripercorrono passo dopo passo tutti i risvolticomplessissima rete di speculazioni finanziarie e intrighi che ha interessato la Santa Sede dal 2011. L’investimento nel palazzo di Londra di Sloane Avenue fu un semplice azzardo. Ma, per le leggi vaticane, il reato disussiste purche l’imputato abbia personalmente intascato i soldi. Insieme al, ex Sostituto per gli Affari generaliSegreteria di Stato, sono stati condannate altre sei persone. I reati variano dall’uso illecito di fondi, all’autoriciclaggio fino a estorsione e truffa aggravata.