Prato, le celebrazioni per Ognissanti e la festa dei defunti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 - Il mese di novembre si apre con ladi tutti i Santi, alla quale segue la tradizionale commemorazione dei fedeli. Come ogni anno, in tutte le chiese si celebra l’Ottavario dei morti. Questo il calendario delledel vescovo Giovanni Nerbini presso il cimitero di Chiesanuova e quello della Misericordia, nonché gli orari della cattedrale. Il Vescovo presiederà il primo novembre la messa delle 15,30 presso l’oratorio del cimitero della Misericordia in via Galcianese, a cui seguirà la benedizione delle tombe, mentre sabato 2 novembre, sempre alle 15,30, sarà invece al cimitero di Chiesanuova per la celebrazione eucaristica e la benedizione.