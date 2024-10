Ponte di Ognissanti: bilancio positivo a Pisa per l'affluenza di turisti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Ponte di Ognissanti sorride agli alberghi Pisani. La conferma arriva da Andrea Romanelli, presidente FederAlberghi Confcommercio Pisa. “Il sentiment degli operatori è positivo e l'occupazione degli alberghi in questo weekend è vicina ai massimi livelli, anche se le prenotazioni last minute Pisatoday.it - Ponte di Ognissanti: bilancio positivo a Pisa per l'affluenza di turisti Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildisorride agli alberghini. La conferma arriva da Andrea Romanelli, presidente FederAlberghi Confcommercio. “Il sentiment degli operatori èe l'occupazione degli alberghi in questo weekend è vicina ai massimi livelli, anche se le prenotazioni last minute

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dia Pisa per l'affluenza di turisti; Halloween, un affare da 20 milioni: «Dolcetto o scherzetto» fa crescere le vendite, a beneficiarne soprattutto; Pisa Jazz Rebirth, che successo! Oltre 10mila spettatori e 170 artisti internazionali; Banca Agricola Commerciale S.p.A. approva il2023; Festività da record per le grotte di Frasassi -; Turismo a Sanremo: ottobre moltoe buone prenotazioni per '', ma il caro bollette preoccupa ancora; Leggi >>>

Ponte d’Ognissanti e “Dolci d’Italia“. A Spoleto c’è il gran pienone

(msn.com)

Nelle strutture ricettive si regista il tutto esaurito, sarà un week and dei Santi all’insegna di “Dolci d’Italia“. Difficile trovare una camera già a partire da giovedì sera per una tre giorni che ve ...

Federalberghi: 10 milioni in viaggio per il ponte. Giro d’affari per 4,6 miliardi

(travelquotidiano.com)

Federalberghi: 10 milioni in viaggio per il ponte. Giro d'affari per 4,6 miliardi è un assist per il comparto, poiché è un invito alla vacanza ...

Salerno e Cilento: boom di turisti previsto per il ponte di Ognissanti

(zon.it)

In vista del ponte di inizio novembre, il turismo a Salerno e nel Cilento mostra segni molto positivi, con un flusso di prenotazioni incoraggiante, in ...

Meteo, verso un Ponte di Ognissanti con l'alta pressione: le previsioni

(meteo.it)

Alta pressione protagonista nella settimana del Ponte di Ognissanti. Attenzione alle prime nebbie. Temperature molto miti. Le previsioni meteo ...