Piogge torrenziali sulla regione di Valencia: decine di morti e distruzione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le Piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno flagellato il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia, hanno provocato almeno 51 morti, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Comunità Valenziana. Purtroppo si tratta di un bilancio parziale dal momento che ci sono tanti dispersi. Le inondazioni portata dalla tempesta Dana hanno isolato diversi centri abitati, rendendo difficile il lavoro dei soccorritori. Tra le zone più colpite si segnalano le province di Valencia e Castiglia-La Mancia, con città intere sommerse dall’acqua e ingenti danni alle infrastrutture. Le Piogge sono iniziate lunedì e si sono intensificate martedì pomeriggio, rendendo necessario l’intervento delle autorità che hanno chiesto ai cittadini di restare nelle proprie abitazioni e di evitare spostamenti non indispensabili. Laprimapagina.it - Piogge torrenziali sulla regione di Valencia: decine di morti e distruzione Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Leche nelle ultime 48 ore hanno flagellato il Levante spagnolo, in particolare ladi, hanno provocato almeno 51, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Comunità Valenziana. Purtroppo si tratta di un bilancio parziale dal momento che ci sono tanti dispersi. Le inondazioni portata dalla tempesta Dana hanno isolato diversi centri abitati, rendendo difficile il lavoro dei soccorritori. Tra le zone più colpite si segnalano le province die Castiglia-La Mancia, con città intere sommerse dall’acqua e ingenti danni alle infrastrutture. Lesono iniziate lunedì e si sono intensificate martedì pomeriggio, rendendo necessario l’intervento delle autorità che hanno chiesto ai cittadini di restare nelle proprie abitazioni e di evitare spostamenti non indispensabili.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Spagna, almeno 51 vittime nella regione di Valencia per le piogge torrenziali; Cambiamento climatico, 51 morti nella regione di Valencia per le piogge torrenziali: “Anche 4 bambini; Spagna, oltre 50 morti in regione Valencia per piogge torrenziali; Alluvione in Spagna, piogge torrenziali a Valencia: oltre 50 vittime; Piogge torrenziali in Spagna, morti e dispersi; Spagna, piogge torrenziali in regione Valencia: oltre 50 morti; Leggi >>>

Piogge torrenziali in Spagna, decine di morti e dispersi a Valencia

(msn.com)

Una violenta perturbazione sta flagellando il sud della penisola iberica causando inondazioni e centinaia di sfollati ...

Cambiamento climatico, 13 morti nella regione di Valencia per le piogge torrenziali: “Anche 4 bambini. E ci sono ancora molti dispersi”

(ilfattoquotidiano.it)

Sono almeno 13 le persone morte nella regione di Valencia a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Dana che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna. Ma si tratta solo di un conto parzi ...

Spagna, piogge torrenziali in regione Valencia: oltre 50 morti

(stream24.ilsole24ore.com)

(LaPresse) Continua a salire il bilancio delle vittime causate dalle improvvise inondazioni che nella Comunità Valenciana hanno spazzato ...

Spagna, almeno 13 morti in regione Valencia per piogge torrenziali

(lapresse.it)

Almeno tredici persone sarebbero decedute nella regione di Valencia di Spagna a causa delle piogge torrenziali. Fra loro ci sarebbero anche quattro bambini.