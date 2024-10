Quotidiano.net - Pietro Genuardi choc: “Ho una patologia grave del sangue”. E abbandona le riprese de ‘Il paradiso delle signore’

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – “Ho unadel. Per questo devore lede “Ilsignore”. E’ l’annunciodell’attoreche ha voluto condividere con i fan su Instagram la sua malattia. "E’ trascorso un mese da quando ho incontrato all’inaugurazione a Palazzo Velli tutti voi durante l’apertura della mostra dedicata alSignore – esordicesu Instagram – Poi sono scomparso dai radar. Purtroppo sono vittima di unadelche avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo. "Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico – rivela anche l’attore che ha raggiunto la popolarità nel 2001 con la fiction Cento vetrine – ma a breve non mi vedrete più in onda.