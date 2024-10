Oasport.it - Pallanuoto, impresa Savona! Espugnato il Pireo in Champions League: Olympiacos battuto 10-9

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grandedella Rari Nantesnella terza giornata della2024-2025 di: i liguri violano ile passano per 10-9 in casa dell’, balzando in testa al Girone D con 6 punti, uno in più degli ellenici e degli spagnoli del Sabadell, vittoriosi ai rigori in casa dei montenegrini del Kotor, ultimi in classifica a quota 2. Nel primo quarto ilgioca senza timori reverenziali e centra subito il break, andando sul 2-0 con i gol di Bruni ed Erdelyi. Gli ellenici trovano la prima rete solo a 21? dalla prima sirena, ma Merkulov dalla distanza restituisce il +2 agli ospiti sul 3-1. Nella seconda frazione l’accorcia, ma dalla distanza Merkulov firma nuovamente il +2 dei liguri.