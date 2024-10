Pagamenti con carta, ecco perché è illegale il sovrapprezzo: parla l’esperto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il credit surcharge è una pratica vietata dall'Unione Europea E' illegale il sovrapprezzo per pagamento con carta? A rispondere l'esperto Massimiliano Dona, presidente di Consumatori.it, ricordando che "il credit surcharge, o sovrapprezzo per pagamento con carta di credito, è una pratica adottata da alcuni commercianti che consiste nell'aggiungere una commissione quando i clienti pagano con Sbircialanotizia.it - Pagamenti con carta, ecco perché è illegale il sovrapprezzo: parla l’esperto Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il credit surcharge è una pratica vietata dall'Unione Europea E'ilper pagamento con? A rispondere l'esperto Massimiliano Dona, presidente di Consumatori.it, ricordando che "il credit surcharge, oper pagamento condi credito, è una pratica adottata da alcuni commercianti che consiste nell'aggiungere una commissione quando i clienti pagano con

Pagamenti con carta, ecco perché è illegale il sovrapprezzo: parla l'esperto

(Adnkronos) - E' illegale il sovrapprezzo per pagamento con carta? A rispondere l'esperto Massimiliano Dona, presidente di Consumatori.it, ricordando che "il credit surcharge, o sovrapprezzo per pagam ...

PERCHE' PAGARE CON IL CELLULARE E NON CON LA CARTA

Pagare con il cellulare offre diversi vantaggi rispetto alla carta tradizionale, in particolare per comodità, sicurezza e funzionalità aggiuntive. Ecco alcune delle principali ragioni per cui molti ...

Pagamenti con carta di credito e sconti: le novità dal Governo di ottobre 2024

Pagamenti con carte e sconti fiscale: la mossa del Governo nella manovra 2025 contro l’evasione. Scopri novità e le offerte carte di credito su SOStariffe.it.

Pensioni, assegno unico, Naspi e Carta Acquisti: quando arrivano i pagamenti di novembre dell'Inps

Con novembre alle porte, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) si prepara a erogare diversi pagamenti destinati a famiglie, pensionati e lavoratori, oltre che a disoccupati ...