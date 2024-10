Oro nuovo record a 2778 dollari | non si ferma la ‘febbre’ degli investitori

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non sila 'febbre dell'oro' con il prezzo del metallo prezioso che oggi, 30 ottobre, ha toccato unl'oncia, sulla scia di quella che il Financial Times ha spiegato come la "paura di restare fuori" da un trend rialzista da partementre – come sottolineano L'articolo Oro,a 2,778: non silaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.