Olimpia Milano Fioretti | Partita combattuta i rimbalzi offensivi hanno fatto la differenza

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mario, che ha preso il posto di coach Ettore Messina alla guida dell’per il match di Eurolega contro il Baskonia, ha commentato la sconfitta: “Inizialmente abbiamo giocato in maniera decente in attacco, ma gli errori commessi in fase difensiva sono stati troppi. Nella ripresa la nostra difesa è stata migliore nel complesso, tuttavia in troppe situazioni non siamo riusciti a terminare i possessi. Inoltre i lorociucciso e nel finale abbiamo sbagliato nella gestione di qualche possesso. In un match così combattuto alla fine queste cose fanno la“. Infine, sull’uscita dal campo di Dimitrijevic a 3? dalla fine: “Era stremato dopo aver giocato molti minuti di fila. Abbiamo provato a sostituire difesa e attacco negli ultimi possessi: non è mancato molto“.