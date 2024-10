“Non rispondete a questi numeri”. Attenti alla nuova truffa delle chiamate dai +351: cosa c’è dietro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le autorità italiane hanno emesso un avviso riguardo a un aumento delle truffe telefoniche che provengono dal Portogallo, con il prefisso internazionale +351. Questa nuova tipologia di frode ha già colpito diverse persone, specialmente coloro che sono alla ricerca di un impiego, sollevando preoccupazioni sulla protezione dei dati personali. Le chiamate, che all’inizio possono sembrare innocue, spesso iniziano con un messaggio registrato che invita il ricevente a contattare un numero specifico.Leggi anche: “Troppi passi falsi”. Alta tensione nel Pd: Elly Schlein nel mirino dopo la sconfitta in Liguria Il messaggio di solito parla di offerte di lavoro, affermando che un curriculum è stato scelto per un’interessante posizione. Questa tattica mira a catturare l’attenzione di chi cerca occupazione, rendendoli più suscettibili a questo tipo di attacco. Thesocialpost.it - “Non rispondete a questi numeri”. Attenti alla nuova truffa delle chiamate dai +351: cosa c’è dietro Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le autorità italiane hanno emesso un avviso riguardo a un aumentotruffe telefoniche che provengono dal Portogallo, con il prefisso internazionale. Questatipologia di frode ha già colpito diverse persone, specialmente coloro che sonoricerca di un impiego, sollevando preoccupazioni sulla protezione dei dati personali. Le, che all’inizio possono sembrare innocue, spesso iniziano con un messaggio registrato che invita il ricevente a contattare un numero specifico.Leggi anche: “Troppi passi falsi”. Alta tensione nel Pd: Elly Schlein nel mirino dopo la sconfitta in Liguria Il messaggio di solito parla di offerte di lavoro, affermando che un curriculum è stato scelto per un’interessante posizione. Questa tattica mira a catturare l’attenzione di chi cerca occupazione, rendendoli più suscettibili a questo tipo di attacco.

evita di richiamare numeri sconosciuti, non fornire mai informazioni personali o bancarie al telefono e fai attenzione ai link sospetti negli SMS. Utilizzare un'applicazione per il blocco delle ...

Questi numeri spesso sono legati a chiamate ingannevoli oppure a tentativi di furto di dati. Anche se a volte possono sembrare innocui, è importante non rispondere o non richiamare, per non incappare ...

Oggi vi parliamo di una truffa ancora troppo diffusa, che sta causando centinaia di perdite: attenzione al telefono e, soprattutto, alle chiamate provenienti da questi numeri. Non rispondere! Nuova ...

esistono numeri di telefono a cui non dovresti mai rispondere. Di seguito un elenco dei prefissi pericolosi che solitamente nascondo veri e propri raggiri: +91 India; +351 Portogallo; +31 Paesi ...