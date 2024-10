MotoGP, Jorge Martin: “Pronto per dare tutto in questo finale. Gomme e Ducati? Non ho timori…” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Jorge Martín si prepara per gli ultimi due appuntamenti della stagione con la chiara intenzione di mettere finalmente le mani sul titolo iridato. Il Mondiale di MotoGP 2024 lo vede al comando con 17 lunghezze di margine su Francesco Bagnaia quando mancano solamente il Gran Premio della Malesia e, si spera, anche quello della Comunitat Valenciana, nonostante le devastanti alluvioni che hanno colpito l’Andalusia nelle ultime ore. Tornando alla pista, però, il pilota del team Ducati Pramac ha brutti ricordi sul penultimo appuntamento della stagione. Nel 2023, infatti, nella gara domenicale di Lusail, in Qatar, le sue Gomme Michelin lo tradirono ampiamente e lo fecero chiudere lontanissimo dal podio, perdendo punti pesantissimi nel confronto iridato con “Pecco” Bagnaia. Gli stessi rivali di quest’anno, anche se con una situazione differente. Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Pronto per dare tutto in questo finale. Gomme e Ducati? Non ho timori…” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)Martín si prepara per gli ultimi due appuntamenti della stagione con la chiara intenzione di mettere finalmente le mani sul titolo iridato. Il Mondiale di2024 lo vede al comando con 17 lunghezze di margine su Francesco Bagnaia quando mancano solamente il Gran Premio della Malesia e, si spera, anche quello della Comunitat Valenciana, nonostante le devastanti alluvioni che hanno colpito l’Andalusia nelle ultime ore. Tornando alla pista, però, il pilota del teamPramac ha brutti ricordi sul penultimo appuntamento della stagione. Nel 2023, infatti, nella gara domenicale di Lusail, in Qatar, le sueMichelin lo tradirono ampiamente e lo fecero chiudere lontanissimo dal podio, perdendo punti pesantissimi nel confronto iridato con “Pecco” Bagnaia. Gli stessi rivali di quest’anno, anche se con una situazione differente.

