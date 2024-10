MotoGP, GP Malesia 2024: numeri, statistiche, curiosità. Sepang è pista amica degli italiani (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Motomondiale 2024, penultimo atto. Domenica 3 novembre assisteremo al Gran Premio di Malesia. A differenza di tanti eventi asiatici, sorti come funghi negli ultimi anni, questo appuntamento ha una storia solida e ben radicata, il cui principio risale al 1991. La Malaysia, come sarebbe più corretto chiamare l’entità statale a cui si fa riferimento, entra in calendario grazie allo spartano impianto di Shah Alam. Dopo un’estemporanea edizione a Johor (1998), dal 1999 l’evento si stanzia a Sepang, autodromo moderno e degno degli elevati standard richiesti da una categoria di respiro globale come la MotoGP. Sono 22 le gare iridate andate in scena a Sepang, a fronte però di 23 edizioni del GP ivi tenutesi. La discrepanza è data dai fatti del 2011, quando la corsa fu prima interrotta e poi cancellata a causa del tragico incidente nel quale Marco Simoncelli perse la vita. Oasport.it - MotoGP, GP Malesia 2024: numeri, statistiche, curiosità. Sepang è pista amica degli italiani Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Motomondiale, penultimo atto. Domenica 3 novembre assisteremo al Gran Premio di. A differenza di tanti eventi asiatici, sorti come funghi negli ultimi anni, questo appuntamento ha una storia solida e ben radicata, il cui principio risale al 1991. La Malaysia, come sarebbe più corretto chiamare l’entità statale a cui si fa riferimento, entra in calendario grazie allo spartano impianto di Shah Alam. Dopo un’estemporanea edizione a Johor (1998), dal 1999 l’evento si stanzia a, autodromo moderno e degnoelevati standard richiesti da una categoria di respiro globale come la. Sono 22 le gare iridate andate in scena a, a fronte però di 23 edizioni del GP ivi tenutesi. La discrepanza è data dai fatti del 2011, quando la corsa fu prima interrotta e poi cancellata a causa del tragico incidente nel quale Marco Simoncelli perse la vita.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: MotoGP, orari e dove vedere il GP Malesia a Sepang; Orari TV GP Malesia 2024: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP; MotoGP Malesia 2024: orari, meteo e segreti del circuito; MotoGP, GP Malesia 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 1-3 novembre; MotoGP | Quando la prossima gara? GP Sepang, Malesia 2024 - Orari tv su Sky e su TV8; MotoGP, GP Malesia 2024: PROGRAMMA, date, ORARI e diretta TV; Leggi >>>

MotoGP, GP Malesia: si va a Sepang, dove Bagnaia e Martin sono diventati campioni

(sport.sky.it)

MotoGP in Malesia nel weekend dell'1-3 novembre per il penultimo appuntamento del 2024, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sepang è una pista dai dolci ricordi per Martin e Bagnaia, che si stann ...

LIVE - MotoGP 2024. Il GP della Malesia

(moto.it)

MotoGP 2024 MotoGP 2024. Moto2: Ai Ogura sulla vittoria del titolo: "Essere il numero 1 del mondo è quello che ho pensato per tutta la mia carriera" 29 ottobre ...

MotoGP, orari e dove vedere il GP Malesia a Sepang

(sport.sky.it)

La MotoGP corre in Malesia nel weekend dell'1-3 novembre per il penultimo GP della stagione, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. A Sepang prosegue la lotta mondiale tra Bagn ...

Orari MotoGP Malesia 2024 su TV8, Sky e Now

(quotidianomotori.com)

Orari MotoGP Malesia 2024 su TV8: le qualifiche, la Sprint e la gara si possono vedere live anche su Sky e in streaming su NOW.