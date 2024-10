Mondo della scuola in sciopero: il presidio a Ravenna della Cgil (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per la giornata di domani è stato proclamato dalla Flc Cgil lo sciopero per l’intera giornata di tutti i lavoratori della filiera della conoscenza: scuola, università, ricerca e Afam e scuole non statali con contratto Aninsei. A Ravenna è previsto un presidio in piazza del Popolo di fronte alla Ravennatoday.it - Mondo della scuola in sciopero: il presidio a Ravenna della Cgil Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per la giornata di domani è stato proclamato dalla Flcloper l’intera giornata di tutti i lavoratorifilieraconoscenza:, università, ricerca e Afam e scuole non statali con contratto Aninsei. Aè previsto unin piazza del Popolo di fronte alla

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sciopero scuola 31 ottobre, Flc Cgil in piazza: presidio di fronte al Ministero dell’Istruzione e del Merito. A Milano manifestazione con Fracassi; Mondo della scuola in sciopero: il presidio a Ravenna della Cgil; Il mondo della scuola incrocia le braccia: giovedì sciopero e presidio; Il mondo della conoscenza si ferma: il 31 ottobre sciopero dei settori scuola, università, ricerca, Afam; Sciopero 31 ottobre, Flc Cgil: “Manifestazioni in 40 città, a Roma presidio al MIM”; Flc Cgil, domani sciopero comparto scuola e università; Leggi >>>

Sciopero scuola 31 ottobre, Flc Cgil in piazza: presidio di fronte al Ministero dell’Istruzione e del Merito. A Milano manifestazione con Fracassi

(orizzontescuola.it)

Il mondo della scuola si prepara a una giornata di mobilitazione. Domani, giovedì 31 ottobre 2024, le lavoratrici e i lavoratori della scuola, dell'università, della ricerca e delle accademie incrocer ...

Lavoratori del mondo scolastico in sciopero: sit-in davanti alla prefettura

(reggionline.com)

REGGIO EMILIA – Domani si terrà un presidio dalle 7.30 davanti al polo scolastico di via Makallé, poi alle 9 ci si sposterà in sit-in davanti alla prefettura di corso Garibaldi. A incrociare le bracci ...

Il 31 ottobre sciopera la scuola: ecco tutte le manifestazioni in programma

(dire.it)

La mobilitazione è stata proclamata dalla Flc Cgil per manifestare il dissenso sulla riduzione dei finanziamenti pubblici all'istruzione ...

Scuola, giovedì 31 ottobre lo sciopero contro gli stanziamenti del governo: «Organici e fondi non bastano»

(ilgazzettino.it)

VENEZIA - Si annuncia un anno movimentato per il mondo della scuola. Resta il nodo del precariato, che dietro allo slogan "per un contratto giusto e un lavoro stabile" spinge la Flc Cgil ...