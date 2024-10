Milan-Napoli: quasi due milioni di spettatori su Dazn (Di mercoledì 30 ottobre 2024) quasi 1.9 milioni di spettatori hanno seguito Milan-Napoli su Dazn. 1.883.064 di ascoltatori hanno seguito il big match tra i rossoneri di Fonseca e la capolista guidata da Antonio Conte. Il match, vinto dai partenopei per 2-0 con reti di Lukaku e Kvaratskhelia, si issa al secondo posto della classifica delle partite più seguite della stagione su Dazn dietro solo al derby tra Inter e Milan. “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto attraverso una modalità di visione completamente nuova e in linea con le abitudini di fruizione di oggi, in chiaro e in live streaming con registrazione, che ha portato un diritto premium come la Serie A ad un’audience ancora più ampia. Questo era l’obiettivo che ci siamo prefissi lo scorso anno, quando abbiamo scommesso sull’ intenzione prevista dal bando pensata per avvicinare un nuovo pubblico di tifosi“, le parole del Ceo di Dazn Italia Stefano Azzi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)1.9dihanno seguitosu. 1.883.064 di ascoltatori hanno seguito il big match tra i rossoneri di Fonseca e la capolista guidata da Antonio Conte. Il match, vinto dai partenopei per 2-0 con reti di Lukaku e Kvaratskhelia, si issa al secondo posto della classifica delle partite più seguite della stagione sudietro solo al derby tra Inter e. “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto attraverso una modalità di visione completamente nuova e in linea con le abitudini di fruizione di oggi, in chiaro e in live streaming con registrazione, che ha portato un diritto premium come la Serie A ad un’audience ancora più ampia. Questo era l’obiettivo che ci siamo prefissi lo scorso anno, quando abbiamo scommesso sull’ intenzione prevista dal bando pensata per avvicinare un nuovo pubblico di tifosi“, le parole del Ceo diItalia Stefano Azzi.

