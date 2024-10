Lapresse.it - Migranti, Meloni: “Da giudici propaganda, allora anche Italia non è Paese sicuro”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La premier Giorgia, nel corso della registrazione di ‘Porta a Porta’ che andrà in onda questa sera su Rai1, parla di.“Le argomentazioni con cui il tribunale di Bologna chiede alla Corte europea di disapplicare il decreto sui Paesi sicuri sembrano più un volantino propagandistico. Pochi giorni fa il Consiglio d’Europa ha attaccato la poliziana, e seguendo questi ragionamenti potreidire che gli immigrati non possono venire inperché l’non è un“, ha detto. “Se noi diciamo che l’Egitto non è un, parliamo di 140 milioni di persone a cui diciamo che possono venire qui, e chi lo regge l’impatto?penso che qui si stia dicendo che l’non può fermare l’immigrazione illegale e deve accogliere tutti. Si vuole impedire che ci si metta un freno.