Miedema pronto per un periodo in panchina dopo l’intervento al ginocchio

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Vivianneè stata sottoposta ad un “intervento chirurgico riuscito” alsinistro, ha confermato il Manchester City. L’attaccante olandese, trasferitosi dall’Arsenal nella stagione conclusiva, ha segnato due gol e fornito un assist in cinque presenze con il City in tutte le competizioni in questa stagione. Tuttavia, la squadra di Gareth Taylor deve ora accontentarsi di, mentre si prepara per uninper sottoporsi alla riabilitazione. La capocannoniera di tutti i tempi della Women’s Super League ha lottato contro gli infortuni da quando si è rotta il legamento crociato anteriore nel dicembre 2022, che l’ha costretta a saltare la Coppa del Mondo dell’anno successivo. E non è chiaro per quanto tempo il 28enne non sarà disponibile per il City.