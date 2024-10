Thesocialpost.it - Meteo, il freddo si farà sentire dal 4 Novembre: ecco le temperature

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un imponente anticiclone ha preso il controllo del clima in Italia e nell’Europa centrale, creando un blocco atmosferico che ostacolerà l’arrivo di nuove perturbazioni per circa una settimana. Questo sistema di alta pressione avrà effetti notevoli sulitaliano. Gli effetti sul nostroPrevalenza di condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese; Ritorno di nubi basse e banchi di nebbia, in particolare nelle regioni settentrionali e, in modo più lieve, al centro-sud; Aumento dellediurne fino al 4; Graduale abbassamento delleminime su tutta Italia, che si percepirà maggiormente con il passare dei giorni. Questo calo notturno dellesigià negli ultimi giorni di ottobre.