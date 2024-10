Medvedev impazzisce a Parigi Bercy: lancia rabbioso la racchetta verso il tetto, poi si spaventa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Durante l'incontro con Popyrin a Parigi Bercy Daniil Medvedev è stato molto nervoso e dopo un punto perso ha lanciato in area la racchetta che cadendo ha finito quasi per colpirlo alla testa. Fanpage.it - Medvedev impazzisce a Parigi Bercy: lancia rabbioso la racchetta verso il tetto, poi si spaventa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Durante l'incontro con Popyrin aDaniilè stato molto nervoso e dopo un punto perso hato in area lache cadendo ha finito quasi per colpirlo alla testa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, pugni alla tenda e messaggio polemico sulla telecamera; ATP Montecarlo,contro l’arbitro: “State diventando ridicoli”; Sinner domina,: il durissimo sfogo contro il suo allenatore a Miami;non sbaglia: Rublev battuto 6-4, 6-2;, furia con l'arbitro: "Sei stupido? Se non gli dai un warning sei... Un gattino!";spiazzato dalla foto di Djokovic e Nadal insieme in aereo: "Ma perché?"; Leggi >>>

Medvedev, che rischio: lancia la racchetta in aria e per poco non si colpisce

(tennisitaliano.it)

Nel match di secondo turno perso contro Popyrin, il tennista russo è apparso a tratti molto nervoso tanto da lanciare pericolosamente in aria la propria racchetta La giornata di Parigi-Bercy si è aper ...

Il gesto assurdo di Medvedev: lancia la racchetta altissima, per poco non gli cade in testa

(corrieredellosport.it)

Il tennista russo protagonista di un episodio curioso nel corso della sfida contro Popryn a Parigi Bercy ...

ATP Parigi-Bercy: Medvedev stecca, passa Popyrin. Dimitrov vince e rimane in corsa per Torino

(ubitennis.com)

Tennis - ATP | Si tratta della sua prima vittoria in carriera contro il russo. Per l'australiano sesta vittoria contro un top 10 in questo 2024 ...

Tennis: Parigi-Bercy; Medvedev eliminato al secondo turno

(mattinopadova.gelocal.it)

ROMA, 30 OTT - Per il terzo anno consecutivo Daniil Medvedev esce di scena al debutto nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il russo è stato battuto dal'australiano Alexei Popyrin in tre set, con il ...