Maternità surrogata: Roccella, mai istigato nessuno a denunciare (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ott. (LaPresse) – “Io non ho mai istigato nessuno a denunciare, né i medici né altri”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, rispondendo al question time alla Camera. Lapresse.it - Maternità surrogata: Roccella, mai istigato nessuno a denunciare Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ott. (LaPresse) – “Io non ho mai, né i medici né altri”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, Eugenia, rispondendo al question time alla Camera.

Eugenia Roccella: "Chi osteggia la legge sulla maternità surrogata difende la compravendita di bambini"

(huffingtonpost.it)

La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità sulla Verità: "Non diciamo ai medici di fare le spie, ma non si ...

La condanna alla maternità surrogata non può fondarsi sulle nostre storie: una legge non è mai “personale”

(informazione.it)

È da poco stata approvata la legge che ha introdotto il reato universale di gestazione per altri e la ministra della famiglia Eugenia Roccella esorta ai… Leggi ...

Gestazione per altri reato universale: come funziona la legge e tutti i dubbi spiegati

(vanityfair.it)

Le prese di posizione, i ricorsi, le ipotesi di inapplicabilità di una legge che appare, amolti giuristi, più provvedimento bandiera che norma realmente utilizzabile ...

Maternità surrogata, Fini boccia Meloni. Roccella: “Controlli alle frontiere anche alle coppie eterosessuali”

(blitzquotidiano.it)

Maternità surrogata, Fini boccia Meloni. Roccella: "Controlli alle frontiere anche alle coppie eterosessuali". E replica al Nyt.