Thesocialpost.it - Maltempo in Spagna, alluvioni e allagamenti: almeno 13 morti, ci sono anche dispersi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)13 personemorte ina seguito alle improvviseche hanno travolto la provincia di Valencia. Le immagini del disastro hanno fatto il giro del mondo, con l’acqua color fango che ha inondato le strade, abbattendo muri e travolgendo auto parcheggiate. Il drammatico bilancio è stato fornito da El Pais citando fonti dalla Guardia Civil. Tra le vittime ciquattro bambini. Cinque decessistati registrati a Torrent, quattro a Paiporta, uno a Chiva, uno a Cheste, uno a Alfafar e uno ad Alcudia. In alcune localitàcaduti fino a 30 centimetri di pioggia in poche ore.Leggi: Luigi Floretta morto dopo un intervento ai denti: a processo 3 persone Just absolutely terrifying scenes from Chiva, the home of the Valencia Grand Prix. Praying that everyone is OK pic.twitter.