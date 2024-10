Made in Italy, Vanini celebra i suoi primi 10 anni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Il marchio Vanini nasce nel 2014 con l'obiettivo di dare vita ad una realtà che potesse rappresentare al meglio la dedizione e l'amore della famiglia Agostoni-Vanini per il cacao. Nei suoi primi 10 anni sul mercato, Vanini ha assunto un ruolo da protagonista lungo il percorso che va dal cuore del cacao all'eccellenza del cioccolato e che si è tradotto nel corso degli anni in tavolette, praline e uova di cioccolato, caratterizzati da una materia prima di eccellente qualità declinata di volta in volta attraverso ricette innovative e inaspettate. Liberoquotidiano.it - Made in Italy, Vanini celebra i suoi primi 10 anni Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Il marchionasce nel 2014 con l'obiettivo di dare vita ad una realtà che potesse rappresentare al meglio la dedizione e l'amore della famiglia Agostoni-per il cacao. Nei10sul mercato,ha assunto un ruolo da protagonista lungo il percorso che va dal cuore del cacao all'eccellenza del cioccolato e che si è tradotto nel corso degliin tavolette, praline e uova di cioccolato, caratterizzati da una materia prima di eccellente qualità declinata di volta in volta attraverso ricette innovative e inaspettate.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Made in Italy, Vanini celebra i suoi primi 10 anni; Argentina, crolla hotel a Buenos Aires: un morto e 9 dispersi; Vanini celebra i valori dell’eccellenza con “Chi va”. Firma STTA dopo una gara; Vanini, al via il 22 ottobre la campagna multimediale di riposizionamento; “People in Ningbo: Rajesh and his Overseas Hometown’s 14 Years” video series was launched at the Maritime Silk Road culture and tourism grand expo; Tumori, Ail: ‘Cosa fai dopo la vita?’ la campagna per lasciti testamentari; Leggi >>>

Made in Italy, Vanini celebra i suoi primi 10 anni

(msn.com)

(Adnkronos) - Il marchio Vanini nasce nel 2014 con l’obiettivo di dare vita ad una realtà che potesse rappresentare al meglio la dedizione e l’amore della famiglia Agostoni-Vanini per il cacao. Nei su ...

100% Made in Italy

(rds.it)

Protagonisti noti e meno noti del Made in Italy raccontati da RDS, dal lunedì al venerdì, nell'appuntamento con l'attualità delle 19.57. Aggiungi ai preferiti EPISODI ...

Prosciutto finto made in Italy, farmaci illegali spinti da influencer: i numeri del falso in Europa

(ilsole24ore.com)

Non solo, c’è stato anche il caso del « prosciutto crudo prodotto in Danimarca venduto con il marchio “Made in Italy”». Senza dimenticare quanto scoperto in Romania dove «influencer ...

Cavokey è un nuovo brand che celebra il Made in Italy

(headtopics.com)

La designer Judith Borsetto è la mente creativa del nuovo brand Cavokey, frutto di chi produce il Made in Italy Cavokey è un marchio che nasce in un laboratorio sartoriale, quale unione tra creatività ...