Oasport.it - LIVE Milano-Firenze 1-2, A1 volley femminile in DIRETTA: 21-25, le fiorentine mettono la freccia!

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-25 Il terzo set si chiude con un errore in attacco di Daalderop. 21-24 Primo tempo vincente di Danesi. 20-24 Murone di Butigan su Daalderop, ci sono 4 set-point per. 20-23 Davyskiba trova una diagonale eccellente su palla staccata. 20-22 Diagonale nei tre metri di Daalderop. 19-22 Acciarri non trova il campo dai nove metri. 18-22 Fast nei tre metri di Acciarri. 18-21 Lunga la battuta di Nervini. 17-21 Fast vincente di Acciarri. 17-20 Pallonetto di seconda intenzione di Orro. 16-20 Mani-out di Malual da seconda linea,prova a scappare via. 16-19 Nervini tira profondo in posto sei. 16-18 Gran spallata di Nervini, già dodici punti per lei. 16-17 Daalderop ancora a segno da posto quattro. 15-17 In rete il servizio di Cazaute. 15-16 Daalderop si carica la squadra sulle spalle in questa fase. 14-16 Primo tempo di Butigan.