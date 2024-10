L’Atalanta vince ancora e scala la classifica: Gasperini fa i cambi giusti e batte il Monza 2-0 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Quarto successo consecutivo in Serie per l'Atalanta che batte il Monza 2-0. I nerazzurri nella ripresa segnano con Samardzic e Zappacosta. Gasperini è terzo in classifica. Fanpage.it - L’Atalanta vince ancora e scala la classifica: Gasperini fa i cambi giusti e batte il Monza 2-0 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Quarto successo consecutivo in Serie per l'Atalanta cheil2-0. I nerazzurri nella ripresa segnano con Samardzic e Zappacosta.è terzo in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Decreto sui migranti «blindato». L'opposizione: «Così si aggira l'Aula»; Lautaro polemico, l'incornata del Toro sul Pallone d'Oro: "Non sempre questi premi sono giusti"; “Ue impreparata in caso di guerra”: l’allarme nel report commissionato da von der Leyen; I sogni di Asya cancellati a 19 anni da un tumore; Neonata partorita nel water, la mamma Melissa Russo ha «scaricato l'acqua» lasciandola morire annegata; L'uomo che non voleva pagare il pizzo e fu massacrato dai boss: "Gli abbiamo rubato pure 50 mila euro"; Approfondisci ??

Borsa: male l'Europa, oro record, su lo spread

(msn.com)

Piazza Affari chiude in deciso calo, in linea con le altre borse europee, nonostante il dato sopra le attese del Pil dell'Eurozona, cresciuto dello 0,4% nel terzo trimestre. Milano -1,21% Parigi e ...

“La spesa militare esplode a 32 miliardi”.

(ilfattoquotidiano.it)

L'aumento medio è stato più marcato negli ultimi cinque anni, con il salto maggiore proprio tra il 2024 e il 2025 ...

"Pareva impossibile. Marco ha sconfitto l'Italia che dice no"

(msn.com)

È finita lunedì sera con la vittoria, anche se di misura, di Bucci e la clamorosa sconfitta del vincitore annunciato, Andrea Orlando, alla guida di una coalizione rissosa, bloccata dai veti su Renzi e ...

Sara Centelleghe, la notte di Badhan: la droga, l'appuntamento con l'amica e il sequestro di marijuana

(leggo.it)

Emergono nuovi dettagli sul caso del Bergamasco. Sullo sfondo, uno scambio di droga - hashis per cocaina - finito in tragedia. Protagonista Jashan Deep Badhan, 19enne arrestato con l’accusa ...