L’allenatore ad interim rattristato afferma che il Manchester United può essere inarrestabile

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) 2024-10-30 14:03:46 Breaking news: Ruud van Nistelrooydi provare un “enorme” numero di “emozioni contrastanti” poiché la leggenda delsostituiscelicenziato Erik ten Hag, che lo ha nominato uno dei suoi assistenti a luglio. Ten Hag è stato licenziato lunedì dopo un inizio triste della sua terza stagione in carica, con artisti del calibro dell’ex capitano delloRio Ferdinand che ha sostenuto l’ex attaccante dei Red Devils Van Nistelrooy per rilanciare una squadra con una serie di una vittoria in otto partite. Van Nistelrooy assumerà la carica adper la partita di Coppa Carabao in casa contro il Leicester City martedì (19:45 GMT), anche sedello Sporting Ruben Amorim è il grande favorito pernominato allenatore permanente dopo che il club portoghese ha annunciato martedì che loè disposto a farlo.