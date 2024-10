La Settimana dell'Energia con le piccole imprese (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Settimana dell’Energia, promossa da Confartigianato, rappresenta un’occasione cruciale per sensibilizzare e stimolare il dibattito sul ruolo delle piccole e microimprese (PMI) nella costruzione di un’economia più sostenibile. Con un’agenda ricca di incontri in 50 città e 18 regioni italiane, l’evento punta a mettere in luce le iniziative e gli sforzi di imprenditori “greentosi” – il 66% dei piccoli imprenditori italiani – che già si impegnano per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. Quotidiano.net - La Settimana dell'Energia con le piccole imprese Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La, promossa da Confartigianato, rappresenta un’occasione cruciale per sensibilizzare e stimolare il dibattito sul ruoloe micro(PMI) nella costruzione di un’economia più sostenibile. Con un’agenda ricca di incontri in 50 città e 18 regioni italiane, l’evento punta a mettere in luce le iniziative e gli sforzi di imprenditori “greentosi” – il 66% dei piccoli imprenditori italiani – che già si impegnano per ridurre l’impatto ambientalee proprie attività.

