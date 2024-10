Inter Ruben Sosa jr nel mirino? L’attaccante si candida | Sogno di giocare in nerazzurro

Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’sta attivamente esplorando la possibilità di entrare in contatto con l’entourage diNicolasRocha, promettente attaccante uruguaiano nato nel 2005 e figlio d’arte.Rocha è il figlio di, ex centravanti che ha vestito la maglia nerazzurra e che è noto per aver dato un contributo significativo alla vittoria della Coppa UEFA nel 1994. Attualmente, il giovane calciatore milita nel club uruguaiano La Luz, che compete nella seconda divisione del paese, dove ha già messo in mostra le sue qualità collezionando dieci presenze e realizzando un gol. L‘è in cerca di un jolly offensivo, un calciatore che possa affrontare gli avversari con coraggio e determinazione, e che possieda un buon tiro, in particolare con il piede sinistro.