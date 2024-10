Inter, prima dell’Empoli un messaggio di solidarietà per Valencia! (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alle 18.30 l’Inter giocherà contro l’Empoli, ma c’è anche il tempo per questioni più importanti extra-campo. Il club, tramite il proprio profilo X, ha mandato un messaggio per Valencia. solidarietà – Empoli-Inter viene in secondo piano di fronte a questioni del genere. Nelle ultime ore la città di Valencia ha sofferto un’alluvione pesantissima, che ha portato già a diverse morti. Molti sono dispersi e la situazione sembra disastrosa. L’allarme è stato lanciato e il club nerazzurro ha mandato un messaggio di solidarietà sul proprio profilo spagnolo di X. Inter-news.it - Inter, prima dell’Empoli un messaggio di solidarietà per Valencia! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alle 18.30 l’giocherà contro l’Empoli, ma c’è anche il tempo per questioni più importanti extra-campo. Il club, tramite il proprio profilo X, ha mandato unper– Empoli-viene in secondo piano di fronte a questioni del genere. Nelle ultime ore la città diha sofferto un’alluvione pesantissima, che ha portato già a diverse morti. Molti sono dispersi e la situazione sembra disastrosa. L’allarme è stato lanciato e il club nerazzurro ha mandato undisul proprio profilo spagnolo di X.

