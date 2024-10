Inps: gap genere rilevante, uomini guadagnano 28% in più di donne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (askanews) – Tutti i dati relativi ai livelli occupazionali, alle condizioni contrattuali, ai livelli retributivi e pensionistici evidenziano la permanenza di una discriminazione di genere “ancora rilevante”. E’ quanto rileva il rendiconto sociale 2023 del consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) dell’Inps. Le retribuzioni medie settimanali lorde degli uomini sono infatti state in media pari a 643 euro, più alte del 28,34% rispetto a quelle delle donne pari a 501 euro. Il rendiconto del Civ mette in evidenza anche una differenza significativa tra la media delle retribuzioni settimanali dei lavoratori comunitari pari a 582 euro rispetto a quella degli extracomunitari (385 euro). L'articolo Inps: gap genere rilevante, uomini guadagnano 28% in più di donne proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (askanews) – Tutti i dati relativi ai livelli occupazionali, alle condizioni contrattuali, ai livelli retributivi e pensionistici evidenziano la permanenza di una discriminazione di“ancora”. E’ quanto rileva il rendiconto sociale 2023 del consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) dell’. Le retribuzioni medie settimanali lorde deglisono infatti state in media pari a 643 euro, più alte del 28,34% rispetto a quelle dellepari a 501 euro. Il rendiconto del Civ mette in evidenza anche una differenza significativa tra la media delle retribuzioni settimanali dei lavoratori comunitari pari a 582 euro rispetto a quella degli extracomunitari (385 euro). L'articolo: gap28% in più diproviene da Ildenaro.it.

