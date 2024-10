Incidente al bivio di Realmonte, tamponamento a catena con 6 mezzi coinvolti: il bilancio è di 4 feriti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) tamponamento a catena sulla strada statale 115 vicino al bivio di Realmonte. Lo scontro frontale tra un mezzo pesante e un’auto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha poi coinvolto altri mezzi incolonnati per un totale di 6 veicoli. Quattro persone sono state soccorse dagli uomini Agrigentonotizie.it - Incidente al bivio di Realmonte, tamponamento a catena con 6 mezzi coinvolti: il bilancio è di 4 feriti Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)sulla strada statale 115 vicino aldi. Lo scontro frontale tra un mezzo pesante e un’auto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha poi coinvolto altriincolonnati per un totale di 6 veicoli. Quattro persone sono state soccorse dagli uomini

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Incidente al bivio di Realmonte, tamponamento a catena con 6 mezzi coinvolti: il bilancio è di 4 feriti; Incidente al bivio di Realmonte, camion contro auto e tamponamento a catena: 4 feriti; FOTO | Maxi incidente a Realmonte, quattro feriti: traffico in tilt; FOTO | Maxi incidente a Realmonte, quattro feriti: traffico in tilt; Incidente stradale sulla statale 115: coinvolta un’auto storica del Giro di Sicilia 2024; Incidente a Realmonte, scontro fra due auto: un ferito; Leggi >>>

Incidente al bivio di Realmonte, camion contro auto e tamponamento a catena: 4 feriti

(grandangoloagrigento.it)

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio di Realmonte. Il bilancio è di sei veicoli coinvolti e quattro feriti, per fortuna non in gravi ...

Incidente a Casal Velino: due suore ferite in località Bivio Acquavella

(msn.com)

Un brutto incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in località Bivio Acquavella ... Ad avere la peggio è stata la donna al volante della Punto. Sul posto sono intervenuti ...

Sgominata la banda dei furti di rame nei cimiteri, 4 misure cautelari

(grandangoloagrigento.it)

MESSINA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di quattro persone. Agli arresti domiciliari sono finiti due ind ...

Casal Velino, ennesimo incidente stradale al Bivio di Acquavella: tragedia sfiorata

(infocilento.it)

Ancora un incidente stradale al Bivio di Acquavella, nel comune di Casal Velino, sulla strada provinciale di Via Alento, che ha visto il coinvolgimento di due vetture: un’Alfa Romeo 147 e una ...