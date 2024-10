Il Pisa torna dopo quasi un mese all’Arena Garibaldi: mister Inzaghi suona la carica (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pisa – La capolista vuole continuare la marcia di testa. Il Pisa Sporting Club torna a giocare all’Arena Garibaldi dopo quasi un mese per affrontare il 30 ottobre alle 20.30 il Catanzaro nel secondo turno infrasettimanale del campionato cadetto. Una sfida importante contro una squadra reduce da una larga vittoria che il tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi ha così introdotto rispondendo alle consuete domande della vigilia dei giornalisti: “Affrontiamo una squadra che sta attraversando un ottimo momento perché è reduce da due ottime prestazioni; noi però giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, in uno stadio che sicuramente ci darà una mano e mi auguro che la squadra possa regalare un’altra bella serata ai nostri tifosi anche se per vincere servirà, come sempre, il miglior Pisa. Corrieretoscano.it - Il Pisa torna dopo quasi un mese all’Arena Garibaldi: mister Inzaghi suona la carica Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– La capolista vuole continuare la marcia di testa. IlSporting Cluba giocareunper affrontare il 30 ottobre alle 20.30 il Catanzaro nel secondo turno infrasettimanale del campionato cadetto. Una sfida importante contro una squadra reduce da una larga vittoria che il tecnico nerazzurro Filippoha così introdotto rispondendo alle consuete domande della vigilia dei giornalisti: “Affrontiamo una squadra che sta attraversando un ottimo momento perché è reduce da due ottime prestazioni; noi però giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, in uno stadio che sicuramente ci darà una mano e mi auguro che la squadra possa regalare un’altra bella serata ai nostri tifosi anche se per vincere servirà, come sempre, il miglior

