Quotidiano.net - I progetti di agricoltura urbana che favoriscono l'inclusione

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) In Emilia-Romagna l'è una realtà che, grazie all'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come ad esempio i migranti scappati dalla guerra e dalla povertà, favorisce la creazione di competenze e apre importanti possibilità di futuro e di riscatto sociale. Al tempo stesso, rappresenta una proposta di diffusione dell’come strumento di riqualificazione delle periferie, per il miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi urbani e della vita sociale nella città. Il progetto, realizzato con l'aiuto di alcuni lavoratori in aziende agricole, rientra nell'ambito delle attività di comunicazione che la Regione sta attuando per favorire lo sviluppo dell'sociale fornendo incentivi a investimenti ed interventi per adeguare e allestire le fattorie sociali.