Hezbollah, il nuovo leader Qassem: “Abbiamo sempre detto che non vogliamo la guerra” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Naim Qassem ha pronunciato il suo primo discorso da segretario generale di Hezbollah. “Abbiamo detto più volte che non vogliamo la guerra. In undici mesi Abbiamo sempre detto che non vogliamo la guerra. Il nostro Sayed (Hassan Nasrallah) ha sempre detto che non vogliamo la guerra, ma siamo pronti se ci verrà imposta e la affronteremo con forza, determinazione, fermezza e orgoglio, e ne usciremo vittoriosi”, ha affermato. “Il mio intento è di continuare il piano del nostro leader Sayyed Hassan Nasrallah in tutti i campi: politico, jihadista, sociale e culturale. Continueremo ad attuare il piano di guerra che Nasrallah ha stabilito con la leadership della resistenza e rimarremo sul sentiero di guerra all’interno delle direzioni politiche tracciate”, ha aggiunto. Lapresse.it - Hezbollah, il nuovo leader Qassem: “Abbiamo sempre detto che non vogliamo la guerra” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Naimha pronunciato il suo primo discorso da segretario generale di. “più volte che nonla. In undici mesiche nonla. Il nostro Sayed (Hassan Nasrallah) hache nonla, ma siamo pronti se ci verrà imposta e la affronteremo con forza, determinazione, fermezza e orgoglio, e ne usciremo vittoriosi”, ha affermato. “Il mio intento è di continuare il piano del nostroSayyed Hassan Nasrallah in tutti i campi: politico, jihadista, sociale e culturale. Continueremo ad attuare il piano diche Nasrallah ha stabilito con laship della resistenza e rimarremo sul sentiero diall’interno delle direzioni politiche tracciate”, ha aggiunto.

