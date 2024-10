Quotidiano.net - Guerra Ucraina: Kiev arruolerà altre 160mila persone. “Soldati nordcoreani forse già in prima linea”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Altricoscritti nell'arco dei prossimi tre mesi: è la risposta dell'all'offensiva delle truppe russe nel Donbass. Ad annunciare la nuova campagna di mobilitazione è stato segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, Oleksandr Lytvynenko, secondo cui, a oggi, learruolate sono state un milione e 50mila. Nella regione orientale Mosca ha riferito della presa di Selydove, una località mineraria a circa 18 chilometri di distanza da Pokrovsk, città ritenuta uno snodo di rilievo strategico. Invece, nella regione nord-orientale di Kharkiv, ha annunciato la cattura del villaggio di Krugliakivka. epaselect epa11691953 A woman checks the damage in a flat at the site of an overnight drone attack on a residential area in the Solomyansk district of Kyiv, Ukraine, 30 October 2024.