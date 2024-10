Movieplayer.it - Grande Fratello, Shaila Gatta svela dettagli su Lorenzo ed Helena: “So cosa è successo sotto le coperte”

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo la puntata di lunedì scorso del reality show, le confidenze tra i coinquilini continuano: questa volta èa raccontaresull'intimità tra la modella brasiliana e il suo fidanzato. Nell'ultima puntata del, è stato rivelato ai concorrenti il legame nato traSpolverato durante la loro partecipazione al Gran Hermano in Spagna. In queste ore l'ex velina di Striscia la Notizia ha raccontato particolari inaspettati e intimi che coinvolgono il suo fidanzato ePrestes,ndo retroscena piccanti che potrebbero scatenare la reazione dei diretti interessati. Le rivelazioni sudell'ex velina Le storie piccanti hanno iniziato a circolare qualche settimana fa, quando, parlando con Le Non è la Rai - gruppo ormai privo di Eleonora Cecere, che ha lasciato il