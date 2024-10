Grande Fratello, Maica si collega in diretta con Tommaso e lui le fa una promessa (Video) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il feeling che si è instaurato tra Tommaso Franchi e Maica Benedicto in soli due giorni all’interno della Casa del Grande Fratello non ha lasciato nessuno indifferente. Dopo averne a lungo discusso durante la puntata in diretta di lunedì sera, Mariavittoria Minghetti si è detta quasi a disagio di trovarsi dentro questa situazione. Tra la ragazza e Tommaso infatti sembrava essere nata una certa sintonia all’interno della Casa più spiata d’Italia e proprio per questo Mariavittoria non si aspettava certo di vedere il forte feeling nato tra la concorrente spagnola e il gieffino italiano. In puntata si è detta sorpresa ma contenta e sin da subito da preso in qualche modo una certa distanza da Tommaso. Isaechia.it - Grande Fratello, Maica si collega in diretta con Tommaso e lui le fa una promessa (Video) Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il feeling che si è instaurato traFranchi eBenedicto in soli due giorni all’interno della Casa delnon ha lasciato nessuno indifferente. Dopo averne a lungo discusso durante la puntata indi lunedì sera, Mariavittoria Minghetti si è detta quasi a disagio di trovarsi dentro questa situazione. Tra la ragazza einfatti sembrava essere nata una certa sintonia all’interno della Casa più spiata d’Italia e proprio per questo Mariavittoria non si aspettava certo di vedere il forte feeling nato tra la concorrente spagnola e il gieffino italiano. In puntata si è detta sorpresa ma contenta e sin da subito da preso in qualche modo una certa distanza da

Il feeling che si è instaurato tra Tommaso Franchi e Maica Benedicto in soli due giorni all'interno della Casa del Grande Fratello non ha lasciato nessuno indifferente.

